زيدان يُقلق ثنائي ريال مدريد

أثار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قلق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بسبب الخطة التي يفضل تنفيذها داخل الملعب خلال مباريات المرينغي.
وأشارت صحيفة “ماركا”، إلى أن زيدان قرر عدم الاعتماد على الثنائي الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش معًا في خط الوسط، خاصة في المباريات الكبرى كما حدث أمام مانشستر سيتي وبرشلونة.
وغاب توني كروس عن التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما غاب مودريتش عن تشكيل المرينغي في مباراة برشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن زيدان حريص على تدوير الثنائي وترك واحد منهما على الأقل في المباريات الكبيرة، مشيرة إلى أن هذا القرار خلق وضعًا غير مريح بين اللاعبين.
ولفتت صحيفة “ماركا”، إلى أن هناك حالة من عدم الرضا من جانب مودريتش على فقدان فرصة المشاركة في الكلاسيكو وكذلك كروس لجلوسه على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي.
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