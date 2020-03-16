زيدان يُقلق ثنائي ريال مدريد

وغاب توني كروس عن التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما غاب مودريتش عن تشكيل المرينغي في مباراة برشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن زيدان حريص على تدوير الثنائي وترك واحد منهما على الأقل في المباريات الكبيرة، مشيرة إلى أن هذا القرار خلق وضعًا غير مريح بين اللاعبين.

ولفتت صحيفة “ماركا”، إلى أن هناك حالة من عدم الرضا من جانب مودريتش على فقدان فرصة المشاركة في الكلاسيكو وكذلك كروس لجلوسه على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي.

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