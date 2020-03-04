سبب الاجتماع الطارئ بين اتحاد القدم والأندية المشاركة آسيويًا

المواطن - محمد سمعه

اجتمع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، وبشكل طارئ مع الأندية الممثلة للمملكة في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد تأجيل مباريات كافة الأندية السعودية بالجولة الثالثة في البطولة الآسيوية بسبب فيروس كورونا.

وتواجد في الاجتماع ممثلو الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا وهم الهلال والأهلي والنصر والتعاون إضافة لحسين الصادق مدير المنتخب الوطني الأول، ونعيم البكر رئيس لجنة المسابقات، وإبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وعُقد الاجتماع الطارئ اليوم للتنسيق مع الأندية المشاركة آسيويًا حول جدولة مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كما أكد الاتحاد السعودي على دعمه للأندية في كافة الأمور المناسبة لها ولمصلحتها.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول أمس الاثنين، عن المواعيد الجديدة التي ستُقام فيها مباريات دوري أبطال آسيا وذلك بعد أن تم تأجيل معظمها مؤخرًا بسبب فيروس كورونا.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الإنترنت، أن المباريات المؤجلة في دوري أبطال آسيا، التي كان من المقرر إقامتها في شهري مارس وأبريل تم نقلها لتُقام يومي 19 و 20 مايو بالنسبة للجولة الثالثة وفي يومي 26 و 27 مايو بالنسبة للجولة الرابعة، وفي يومي 16 و 17 يونيو بالنسبة للجولة الخامسة وفي يومي 23 و 24 يونيو بالنسبة للجولة السادسة.

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