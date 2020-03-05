سبب القبض على النجم البرازيلي رونالدينيو

المواطن - محمد سمعه

اعتقلت الشرطة في دولة باراغواي، اليوم الخميس النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة الإسباني السابق الذي كان متواجدًا في البلاد مع شقيقه.

وقالت شبكة سكاي سبورت البريطانية إن سبب إلقاء القبض على رونالدينيو وشقيقه هو ضبط جواز سفر مزور لدولة باراغواي معهما، حيث اعتقلتهما الشرطة من أجل التحقيق معهما.

وأكد مكتب النائب العام في باراغواي أنه تم مصادرة الهواتف وجواز السفر المتعلقة برونالدينيو وشقيقه وذلك من أجل التحقيق معهما.

يذكر أن رونالدينيو سبق له اللعب مع أندية برشلونة وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنغو البرازيلي، كما تُوج مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم عام 2002 بكوريا واليابان.

وكان رونالدينيو تُوج بلقب أفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2004 و 2005.

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