سبب غياب حكام إسبانيا عن دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فرناندو تريساكو، سبب عدم الاستعانة بحكام من إسبانيا لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

#رياضه_ميديا فرناندو تريساكو – رئيس لجنة الحكام

لانستطيع جلب حكام من أسبانيا بسبب ارتباطهم في الدوري الأسباني, وتقنية الفيديو لا تتدخل في ركلات الزاويه و رميات التماس. pic.twitter.com/ABbM2qZd3b — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 2, 2020

وقال فرناندو تريساكو: “تم تأجيل ورشة العمل للحكام أكثر من شهرين؛ بسبب كأس الخليج العربي، ولا نستطيع جلب حكام من إسبانيا؛ بسبب ارتباطهم بمنافسات الدوري الإسباني”.

وأضاف رئيس لجنة الحكام: “تقنية الفيديو لا تتدخل في الركلات الركنية ورميات التماس، وكذلك في ركلات المرمى غير الصحيحة، ولا يمكن الرجوع للفار إذا سُجل هدف من ركلة حرة غير صحيحة”.

وواصل تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “تقنية الفيديو الـVAR في مباراة التعاون والرائد بالدوري، كانت تعمل 100%، وكل ما قيل بشأن تعطلها في تلك المباراة غير صحيح بالمرة”.

يُذكر أن الحكام وحكام تقنية الفيديو الـVAR تعرضوا لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية سواء من إدارات الأندية أو النقاد الرياضيين والجماهير، وطالب البعض بتغيير رئيس اللجنة؛ بسبب سوء الأداء.

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