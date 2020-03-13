سحب جل Shield المعقم لليدين من جميع مناطق المملكة
يحتوي على نسبة عالية من مادة ميثانول

سحب جل Shield المعقم لليدين من جميع مناطق المملكة

2020/03/13
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1
طباعة
المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية بكافة مناطق المملكة سحبت اليوم منتج جل معقم اليدين “Shield”؛ لاحتوائه على نسبة عالية من مادة “ميثانول”.

وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر: بعد إعلان هيئة الغذاء والدواء بسحب (جل معقم اليدين “Shield”)؛ لاحتوائه على نسبة عالية من مادة “ميثانول”… الفرق الرقابية في وزارة التجارة بكافة مناطق المملكة تقوم بسحب المنتج وتحذّر من استخدامه. للبلاغات: 1900.

وحذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر جل معقم لليدين يحمل اسم “Shield” من إنتاج مصنع شركة بون للصناعات الطبية؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأوضحت الهيئة أن بلاغات وردت حول خلل في جودة المستحضر، وبعد تحليل عينات من المستحضر ثبت احتواؤه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت الغذاء والدواء المستهلكين إلى عدم استخدام المستحضر، والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه.

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

1
اترك تعليق

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
احمد
ضيف
احمد

اساسا الصيدليات فارغه من المعقم اتركوه للعالم تعقم ايديها ايها اهم زيادة كحول ام عدوى

أعجبني0لم يعجبني  رد
3 ساعة



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :