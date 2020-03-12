سعر النفط الخام برنت ينخفض بنسبة 5.39%

المواطن - متابعة
انخفض سعر برميل النفط الخام القياسي العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 1.93 دولار أمريكي أو بنسبة 5.39 % إلى 33.86 دولار أمريكي.
وتراجع سعر برميل النفط الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.66 دولار أمريكي أو بنسبة 5.03 % إلى 31.32 دولار أمريكي.
في سياق متصل، استأجرت الشركة السعودية للنقل البحري (بحري) بصفة مؤقتة ما يصل إلى 19 ناقلة عملاقة هذا الأسبوع، منها 6 ناقلات من المنتظر أن تنقل حوالي 12 مليون برميل من الخام السعودي إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلت رويترز عن بيانات ومصادر، مع اعتزام أرامكو زيادة الشحنات.
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