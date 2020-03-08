سعود الطبية: 5940 عينة دم لحديثي الولادة

المواطن - الرياض

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الأمراض الوراثية عن فحص وإرسال 5940 عينة دم للفحص المبكر لحديثي الولادة، وذلك في عام 2019، لمركز وقاية “المختبر الصحي الوطني”.

جاء ذلك على هامش فعالية مواكبة لليوم التوعوي للفحص المبكر لحديثي الولادة، بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي.

وأوضحت استشاري الأمراض الوراثية والاستقلالية بالمدينة د.مها العتيبي بأن الفعالية أقيمت لرفع كفاءة أداء برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة، وبهدف زيادة الوعي لدى المجتمع عن الأمراض الوراثية ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

وبينت د.العتيبي بأن البرنامج يهدف أيضًا للكشف عن الأمراض الوراثية التي قد تسبب مضاعفات خطيرة، كالإعاقة العقلية والحركية، ضعف النمو، والوفاة المبكرة لا سمح الله؛ وأن عدم الكشف عن هذه الأمراض وعلاجها مبكرًا يشكل عبئًا اجتماعيًا ونفسيًا على الأسرة والمجتمع.

ونوهت د.العتيبي بأن البرنامج يستهدف فحص جميع حديثي الولادة في أول 24-48 ساعة، عن الأمراض المشمولة بالبرنامج، وهي 17 مرضًا وراثيًا، وثم تقديم الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت، وتقديم الاستشارة الوراثية للوالدين، والعمل على منع تكرار حدوث مثل تلك الأمراض.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقدم جميع الخدمات لتغطية البرنامج والقيام به على أكمل وجه، من أطباء ذو تخصصات وراثية نادرة وطاقم تمريض، وأخصائيي تغذية.

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