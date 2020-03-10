سفارة المملكة بالفلبين: رحلات الخطوط السعودية قائمة لإعادة المواطنين

المواطن - الرياض

دعت سفارة المملكة لدى الفلبين، المواطنين الراغبين في العودة إلى التواصل معها لترتيب وتسهيل الإجراءات.

وأوضحت السفارة للمواطنين للراغبين في العودة إلى المملكة ويواجهون صعوبات في ذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية، أن رحلات الخطوط السعودية ما زالت قائمة ومجدولة.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها في “تويتر”: تهيب السفارة بالإخوة المواطنين الموجودين في جمهورية الفلبين الذين يواجهون صعوبة في العودة إلى المملكة بسبب تعليق الرحلات الجوية على بعض الدول؛ نظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة، أن رحلات الخطوط السعودية ما زالت قائمة ومجدولة في وقتها.

وتابعت السفارة في الفلبين: “تأمل السفارة التواصل معها عاجلاً لترتيب وتسهيل إجراءات العودة إلى المملكة على أقرب رحلة.. حفظ الله الجميع من كل مكروه”.

أرقام التواصل:

006328856444

00639188073636

006328121520

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