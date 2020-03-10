سفارة المملكة بالكويت توجه رسالة للمواطنين الراغبين في العودة

المواطن - الرياض

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الكويت أنه تم التنسيق لرحلة على الخطوط الجوية السعودية من مطار الكويت الدولي مساء غد الأربعاء إلى المملكة لإعادة المواطنين الراغبين في العودة.

وقالت السفارة في بيان لها: “تأكيداً لحرص سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة على المواطنين المقيمين والزائرين لدولة الكويت الشقيقة والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن تود السفارة التوضيح عن إمكانية العودة عن طريق منفذي الرقعي والخفجي براً”.

وأضافت السفارة أنها قامت بالتنسيق لرحلة على الخطوط الجوية السعودية من مطار الكويت الدولي مساء يوم غد الأربعاء الموافق ١٤٤١/٧/١٦ إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وعليه نأمل من المواطنين الراغبين في العودة عن طريق الجو الاتصال على الأرقام الموضحة أدناه خلال ٢٤ ساعة.

0096551121069

0096550155955

0096522550021

وتأتي هذه الدعوة في ظل انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المملكة للوقاية من انتشار الفيروس.

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