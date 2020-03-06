سفير المملكة لدى الأردن للطلبة: قلوبنا وأبوابنا مفتوحة لكم

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، اليوم، بالطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة؛ للوقوف على أحوالهم وأوضاعهم الدراسية.

ونظم اللقاء نادي الطلبة السعوديين في العاصمة الأردنية عمان، وبإشراف الملحقية الثقافية السعودية بالأردن.

وخاطب السفير السديري الطلبة قائلًا: قلوبنا وأبوابنا مفتوحة لكم، وهذا توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

واستمع السفير السديري إلى ملاحظات الطلبة الدراسية والاجتماعية، وعدد من القضايا والصعوبات التي تواجههم، مقدمًا لهم أهم الإرشادات التي تلزمهم أثناء فترة دراستهم بالأردن.

وفي نهاية اللقاء، رد السفير السديري على جميع استفسارات وأسئلة الطلبة، مؤكدًا أن السفارة لن تدخر جهدًا لتذليل العقبات كافة أمامهم في حدود القوانين الأردنية، وأنها على تواصل دائم بالجانب الأردني لتذليل أي صعاب تواجه الطلبة والمواطنين السعوديين المقيمين بالأردن.

وعبر العديد من الطلبة الذين حضروا هذا اللقاء عن سرورهم لما وجدوه من اهتمام مباشر من قبل السفارة والملحقية الثقافية، واصفين اللقاء بالناجح والمميز.

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