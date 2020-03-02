سويسرا تسجل الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجلت سويسرا اليوم حالة الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن السلطات الصحية السويسرية.

ويأتي هذا الرقم مرتفعا عن 18 حالة كانت قد سجلتها البلاد.

وقال رئيس مكتب الأمراض المعدية في مكتب الصحة العامة دانيل كوخ خلال مؤتمر صحفي إنه بالرغم من أن حالات الإصابة هي لأشخاص عائدين من إيطاليا، فإن تفشي العدوى محليا سيكون أمراً حتمياً.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر