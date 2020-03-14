سيناريوهان يكشفان مصير دوري محمد بن سلمان

وقد يتم أخذ اقتراح سعود الصرامي بعين الاعتبار؛ وذلك حرصًا على استكمال المسابقة خلال الفترة المقبلة بدلًا من إلغائها.

أما الخيار الثاني وسيكون الخيار الأصعب إن تم اتخاذه وهو إلغاء مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري، في حال تطور الأمر، خاصة أن الأهم هو صحة اللاعبين، وقد يكون إلغاء الدوري الحل الأمثل لتجنب إصابة أي لاعب سعودي أو أجنبي بفيروس كورونا.

وكان بيان وزارة الرياضة جاء على النحو التالي: “امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة”.

وأضاف البيان: “وبناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار هذا الفيروس، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإن وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، وذلك ابتداء من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر، سائلين الله العلي القدير السلامة والصحة للجميع”.

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