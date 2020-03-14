سيناريوهان يكشفان مصير دوري محمد بن سلمان

يُوجد سيناريوهان خلال الفترة المقبلة قد يحسمان مصير دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد القرار الذي أصدرته وزارة الرياضة، اليوم السبت، بتعليق كافة الأنشطة والمباريات الرياضية؛ كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكان المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، سعود الصرامي، طالب مسبقًا باعتماد نظام المربع الذهبي؛ وذلك من أجل إعادة المنافسة والإثارة للمسابقة قائلًا: “لا أعتقد أن اتحاد الكرة سيجد حرجًا في ذلك أو أن الوقت سيمنعه من إعادة المربع الذهبي بعد تعطل كأس آسيا للأندية والمنتخبات”.
وقد يتم أخذ اقتراح سعود الصرامي بعين الاعتبار؛ وذلك حرصًا على استكمال المسابقة خلال الفترة المقبلة بدلًا من إلغائها.
أما الخيار الثاني وسيكون الخيار الأصعب إن تم اتخاذه وهو إلغاء مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري، في حال تطور الأمر، خاصة أن الأهم هو صحة اللاعبين، وقد يكون إلغاء الدوري الحل الأمثل لتجنب إصابة أي لاعب سعودي أو أجنبي بفيروس كورونا.
وكان بيان وزارة الرياضة جاء على النحو التالي: “امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة”.
وأضاف البيان: “وبناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار هذا الفيروس، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإن وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، وذلك ابتداء من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر، سائلين الله العلي القدير السلامة والصحة للجميع”.
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