شاهد الفيديو .. سفيران يؤديان القسم أمام الملك سلمان اليوم

المواطن - الرياض

أدى سفيرا خادم الحرمين الشريفين المعينان لدى أوكرانيا، وجمهورية الأوروغواي الشرقية، اليوم الأحد، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأدى القسم كل من السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

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