شاهد الفيديو .. سفيران يؤديان القسم أمام الملك سلمان اليوم

المواطن - الرياض
أدى سفيرا خادم الحرمين الشريفين المعينان لدى أوكرانيا، وجمهورية الأوروغواي الشرقية، اليوم الأحد، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
فيديو | أمام سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين.. السفيران المعينان لدى #أوكرانيا و #الأوروغواي الشرقية يؤديان القسم pic.twitter.com/zK7S7OQHsT
— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) March 8, 2020
وأدى القسم كل من السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
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