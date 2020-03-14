شاهد.. شاب يضرب موظفة المطعم ويحاول خنقها بجازان
لاذ بالفرار بعدما فشلت في منعه من الخروج

شاهد.. شاب يضرب موظفة المطعم ويحاول خنقها بجازان

2020/03/14
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - علي شيبان - جازان

 

وثق مقطع فيديو اعتداء شاب بالضرب على موظفة في أحد المطاعم بجازان، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتداء بالأيدي.

 

وكشف شهود عيان لـ”المواطن” أن شابًّا اعتدى على موظفة في أحد المطاعم في الكورنيش الشمالي بجازان، حيث بدأ بالضرب على يد الموظفة، وذلك بعد مشادة لفظية بينهما، بعدها انهال عليها بالضرب.

وبين الشهود: أن الشاب حاول الاعتداء عليها مرة أخرى وخنقها بعد أن منعته من المغادرة والخروج من المطعم، حيث كانت تحاول إجراء اتصال هاتفي بالجهات المعنية.

وفي سياق متصل تجري الجهات المعنية التحقيق في القضية وملابساتها بعد أن تلقت بلاغًا عن الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

المواطن” سوف توافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها من قبل الجهات المعنية.

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محمد
ضيف
محمد

لابد مع التغيرات تحصل المشاكل .
ولكن المفترض ان النسوان لايتوظفون مع الرجال بل يحطون رحال لس الرواتب الي تعطى بخيصة3000ماذا تكفي هذا عدم الاستقرا بمكان واحد لو يحط الراتب 8الاف ريال ويتعدل سنويا ويستطيع النقل من مكان لممان بدلا من الفصل

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