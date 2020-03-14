شاهد.. شاب يضرب موظفة المطعم ويحاول خنقها بجازان

وكشف شهود عيان لـ”المواطن” أن شابًّا اعتدى على موظفة في أحد المطاعم في الكورنيش الشمالي بجازان، حيث بدأ بالضرب على يد الموظفة، وذلك بعد مشادة لفظية بينهما، بعدها انهال عليها بالضرب.

وبين الشهود: أن الشاب حاول الاعتداء عليها مرة أخرى وخنقها بعد أن منعته من المغادرة والخروج من المطعم، حيث كانت تحاول إجراء اتصال هاتفي بالجهات المعنية.

وفي سياق متصل تجري الجهات المعنية التحقيق في القضية وملابساتها بعد أن تلقت بلاغًا عن الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

“المواطن” سوف توافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها من قبل الجهات المعنية.

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