شاهد.. شاب يضرب موظفة المطعم ويحاول خنقها بجازان
لاذ بالفرار بعدما فشلت في منعه من الخروج

شاهد.. شاب يضرب موظفة المطعم ويحاول خنقها بجازان

2020/03/14
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, اخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
33
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المواطن - علي شيبان - جازان

 

وثق مقطع فيديو اعتداء شاب بالضرب على موظفة في أحد المطاعم بجازان، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتداء بالأيدي.

 

وكشف شهود عيان لـ”المواطن” أن شابًّا اعتدى على موظفة في أحد المطاعم في الكورنيش الشمالي بجازان، حيث بدأ بالضرب على يد الموظفة، وذلك بعد مشادة لفظية بينهما، بعدها انهال عليها بالضرب.

وبين الشهود: أن الشاب حاول الاعتداء عليها مرة أخرى وخنقها بعد أن منعته من المغادرة والخروج من المطعم، حيث كانت تحاول إجراء اتصال هاتفي بالجهات المعنية.

وفي سياق متصل تجري الجهات المعنية التحقيق في القضية وملابساتها بعد أن تلقت بلاغًا عن الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

المواطن” سوف توافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها من قبل الجهات المعنية.

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ابوكيناز
ضيف
ابوكيناز

اختصرو الكلام في كلمتين نسأل الله استر لنا وللمسلمين اتركوالناس في حالهم

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29 دقيقة
محمد علي تونه
ضيف
محمد علي تونه

علي هونكم
لاتحكمو ا يمكن هي غلطانه
وعقول الناس تختلف
لايعني ان الأنثى تطاول على الرجال
وليست مصدقه في كل الامور

بالشرع لايقبل الا شهاد امرئتين ويكتفي بشهادة رجل
خلوا التبجح كمثل يتخبطه المس
الا ارجوا من الجهات المعنيه
الالتماس للطرفين اسما واعلى الاعذار

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33 دقيقة
العميد
ضيف
العميد

بصراحه البنت مال امها تتوضف في مكان كله اجانب وناس منحطه العفيف حتى لو فقيره ماترمي نفسها بالمهالك

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51 دقيقة
خ ت
ضيف
خ ت

انا لو مكانهم اللي يتفرجون اقتله

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55 دقيقة
خ ت
ضيف
خ ت

الشكل ماهو مواطن سعودي ابد ذا شكله اجنبي وليس سعودي ابد شكله سوري حان الوقت لمنع دخول الأجانب إلى المطاعم الذي ليس مع عائله لابد الآن وضع حمله لترحيل الأجانب من السعوديه المتخلفين فقط ووضع غرفه خاصه في المطاعم للي حارس الأمن ٤ أشخاص وتكون الكاميرات مربطوه بالشرطه او وضع حاله خاصه لحارس الأمن للي اعتقال الأشخاص وتقيدهم وتسليهم إلى الشرطه

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59 دقيقة
ابو فيصل
ضيف
ابو فيصل

انا اشوف انها هي اللي بدأت بالظرب ولا المفروض ما تمد يدها تبلغ على طول

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1 ساعة
ابو فهد
ضيف
ابو فهد

ياناس لا تظلمو اي واحد فيهم لا نعرف من المعتدي حتى يتم التحقيق . مع ان مد اليد والضرب خطاء. لكن لا نعلم من اعتداء على الاخر اولا. من المفترض ان يأخذ الشخص حقه بالنظام . لكن احيانا تجبر على مد يدك .

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1 ساعة
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