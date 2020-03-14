شاهد.. شاب يضرب موظفة المطعم ويحاول خنقها بجازان
لاذ بالفرار بعدما فشلت في منعه من الخروج

شاهد.. شاب يضرب موظفة المطعم ويحاول خنقها بجازان

2020/03/14
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, اخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
82
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المواطن - علي شيبان - جازان

 

وثق مقطع فيديو اعتداء شاب بالضرب على موظفة في أحد المطاعم بجازان، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتداء بالأيدي.

 

وكشف شهود عيان لـ”المواطن” أن شابًّا اعتدى على موظفة في أحد المطاعم في الكورنيش الشمالي بجازان، حيث بدأ بالضرب على يد الموظفة، وذلك بعد مشادة لفظية بينهما، بعدها انهال عليها بالضرب.

وبين الشهود: أن الشاب حاول الاعتداء عليها مرة أخرى وخنقها بعد أن منعته من المغادرة والخروج من المطعم، حيث كانت تحاول إجراء اتصال هاتفي بالجهات المعنية.

وفي سياق متصل تجري الجهات المعنية التحقيق في القضية وملابساتها بعد أن تلقت بلاغًا عن الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

المواطن” سوف توافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها من قبل الجهات المعنية.

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Most reacted comment
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ابراهيم
ضيف
ابراهيم

حسبي الله ونعم الوكيل فيك 💔😭😭

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54 دقيقة
عقيل
ضيف
عقيل

تستاهل ليش تمد يدها من بديا المفروض تكسر وجها مالها حق هي بنت المفروص غلط تتصال علي جهات الحكوميه امه تمد يدها تستاهل الي يعطيها ع وجها

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58 دقيقة
العفراوي
ضيف
العفراوي

المفروض المراة تكون محترمة اذا كان لابد من مخالطة الرجال ولاترخص نفسها لاحد الرجال مامد يده الابعد ما اهنته امام الرجال ولاماحد يدور المشاكل وبعدين هذي الحاله اذا كانة في جيزان فهي متكرره

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1 ساعة
محمد
ضيف
محمد

يا ناس اتركو مشاكل الناس والكلام باعراض الناس الله لايحط احد بالموقف الشيطان دخل بينهم الله يستر على البنت والله يهدي هذا الرجل والقانون فوق الجميع

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1 ساعة
ابونواف
ضيف
ابونواف

الرجال المتواجدين جبناء

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1 ساعة
متفاءل خير
ضيف
متفاءل خير

الله يصلح الحال لاحول ولا قوة إلا بالله .

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1 ساعة
ساره
ضيف
ساره

كسر الله يده

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1 ساعة
الملكة سبا
ضيف
الملكة سبا

وهي ليش ماتجلس في بيتها مش أفضل لها من الاختلاط بين الرجال بس تحبو الذل وبعدها

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2 ساعة
الشريف الحسني
ضيف
الشريف الحسني

يجب تأديبه كي يكون عبره لكل مستهتر

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2 ساعة
احمد
ضيف
احمد

ارحموا عقولنا ليه المجاملات من الواضح ان البنت هي المعتديه ولابد ان تحاسب على تبلي الناس

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2 ساعة
ابوسعود
ضيف
ابوسعود

اناكنت في عيادة الاطفال بالحرس الوطني بنت على الكونتر تستفز من شافت عينها عينه والمشكله ماتنهي اجراءآت المراجعين بس على جوالها ولاكلمها احد يريد الدخول على الطبيب صار لسانها طوله مترين مثل الاشكال مفروض طي قيد

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2 ساعة
سعيدالجدعاني
ضيف
سعيدالجدعاني

صحيح ماتت الرجولة حرمة يا حرمة وين الرجال المتواجدين ما دركوة وسنعوة صح وسلموه الشرطة ولا كانو مشجعين ومتفرجين يعيب الشوم عليهم يعيباه

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2 ساعة
صالح الغامدي
ضيف
صالح الغامدي

ماشفنا شيئ هذه صورة ثابتة. وليست فيديو. حتى نشهد من معه الحق

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3 ساعة
علوش
ضيف
علوش

الخطأ بنسبة 100% على الرجال اللي لابس عباية ومسوي فيها فتوة … احترمي الناس وتعاملي بأدب وخليك من النططة حنا الآن في عصر المساواة احترميني احترمك تقلين ادبك ادوس وجهك ✋

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3 ساعة
محمد
ضيف
محمد

التسرع جهالة مانعرف مين الغلطان والحكومة ابخص ولكن من شردة الرجال اتوقع هو غلطان ولو هو على حق ما شرد وحط رجلة والا والله عيب تمد ايدك على حرمة

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3 ساعة
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