شاهد.. شاب يضرب موظفة المطعم ويحاول خنقها بجازان

وثق مقطع فيديو اعتداء شاب بالضرب على موظفة في أحد المطاعم بجازان، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتداء بالأيدي.
وكشف شهود عيان لـ”المواطن” أن شابًّا اعتدى على موظفة في أحد المطاعم في الكورنيش الشمالي بجازان، حيث بدأ بالضرب على يد الموظفة، وذلك بعد مشادة لفظية بينهما، بعدها انهال عليها بالضرب.
وبين الشهود: أن الشاب حاول الاعتداء عليها مرة أخرى وخنقها بعد أن منعته من المغادرة والخروج من المطعم، حيث كانت تحاول إجراء اتصال هاتفي بالجهات المعنية.
وفي سياق متصل تجري الجهات المعنية التحقيق في القضية وملابساتها بعد أن تلقت بلاغًا عن الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
“المواطن” سوف توافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها من قبل الجهات المعنية.
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حسبي الله ونعم الوكيل فيك 💔😭😭
تستاهل ليش تمد يدها من بديا المفروض تكسر وجها مالها حق هي بنت المفروص غلط تتصال علي جهات الحكوميه امه تمد يدها تستاهل الي يعطيها ع وجها
المفروض المراة تكون محترمة اذا كان لابد من مخالطة الرجال ولاترخص نفسها لاحد الرجال مامد يده الابعد ما اهنته امام الرجال ولاماحد يدور المشاكل وبعدين هذي الحاله اذا كانة في جيزان فهي متكرره
يا ناس اتركو مشاكل الناس والكلام باعراض الناس الله لايحط احد بالموقف الشيطان دخل بينهم الله يستر على البنت والله يهدي هذا الرجل والقانون فوق الجميع
الرجال المتواجدين جبناء
الله يصلح الحال لاحول ولا قوة إلا بالله .
كسر الله يده
وهي ليش ماتجلس في بيتها مش أفضل لها من الاختلاط بين الرجال بس تحبو الذل وبعدها
يجب تأديبه كي يكون عبره لكل مستهتر
ارحموا عقولنا ليه المجاملات من الواضح ان البنت هي المعتديه ولابد ان تحاسب على تبلي الناس
اناكنت في عيادة الاطفال بالحرس الوطني بنت على الكونتر تستفز من شافت عينها عينه والمشكله ماتنهي اجراءآت المراجعين بس على جوالها ولاكلمها احد يريد الدخول على الطبيب صار لسانها طوله مترين مثل الاشكال مفروض طي قيد
صحيح ماتت الرجولة حرمة يا حرمة وين الرجال المتواجدين ما دركوة وسنعوة صح وسلموه الشرطة ولا كانو مشجعين ومتفرجين يعيب الشوم عليهم يعيباه
ماشفنا شيئ هذه صورة ثابتة. وليست فيديو. حتى نشهد من معه الحق
الخطأ بنسبة 100% على الرجال اللي لابس عباية ومسوي فيها فتوة … احترمي الناس وتعاملي بأدب وخليك من النططة حنا الآن في عصر المساواة احترميني احترمك تقلين ادبك ادوس وجهك ✋
التسرع جهالة مانعرف مين الغلطان والحكومة ابخص ولكن من شردة الرجال اتوقع هو غلطان ولو هو على حق ما شرد وحط رجلة والا والله عيب تمد ايدك على حرمة
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