شاهد.. طالب في طريقة للمدرسة رغم تعليق الدراسة

المواطن - علي شيبان - جازان

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر فيه أحد الطلاب وهو ذاهب إلى المدرسة بكل جد واجتهاد في بالرغم من تعليق الدراسة في جميع أنحاء المملكة.

ووثق مواطن في قرية العشة التابعة لمحافظة صبيا بجازان أحد الطلاب وهو في طريقة إلى المدرسة حيث لم يكن يعلم بتعليق الدراسة اليوم وحاول المواطن إقناع الطالب بأنه لا يوجد مدرسة ولكن دون جدوى بل لم يقتنع الطالب حتى وصل إلى باب المدرسة فوجدها مغلقة.

وعلق العديد من المواطنين على هذه المقطع حيث قال عبدالله عسيري : هل يخشى على مستقبل الوطن وهذا الطالب بإحدى قرى جازان مبكرًا للمدرسة في أول يوم للتعليق وهو نموذج حي لجيل الغد؟ فيما علق محمد المواسي قائلًا : إن الطالب بحسب المصور من سكان قرية العشة التابعة لمحافظة صبيا وهو من عائلة غير سعودية ويتوقع أن الطالب بعيد عن التقنية تمامًا.

فيما طالب آخرون من إدارة التعليم بتكريمه تقديرًا لحرصه على الحضور، مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لتشجيع مثل هذه الحالات وتحفيزها.

وكانت وزارة التعليم أعلنت تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين 14 / 7 / 1441 هـ حتى إشعار آخر في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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