شاهد.. غوميز يستعد لمواجهة أبها بتدريبات شاقة

المواطن - مروة نبيل

واصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز تدريباته الخاصة استعدادًا لمباراة أبها المقبلة.

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، يوم الأحد المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر بافيتيمبي غوميز عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، مقطع فيديو أثناء خوضه تدريبات شاقة، أملًا في استعادة مستواه المعهود والظهور بشكل مميز في مباراة الهلال ضد أبها.

وتراجع أداء بافيتيمبي غوميز في مباريات الهلال الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير التي انتقدته بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدت استغرابها من استمرار الدفع به.

وغاب المهاجم الفرنسي عن التسجيل أو صناعة الأهداف خلال آخر 5 مباريات خاضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 14 هدفًا بالمركز الثاني في قائمة الهدافين.

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