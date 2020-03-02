شاهد.. غوميز يُحارب فيروس كورونا بـ”القهوة”

المواطن - مروة نبيل

علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، بشكل طريف على انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

إذا شربت القهوة كرونا تذهب عن طريقي 😂😂☕️ pic.twitter.com/hbNYl8zl68 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 2, 2020

ونشر غوميز، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، مقطع فيديو بصحبة ثنائي الهلال محمد جحفلي ومحمد البريك، وعلق عليه قائلًا: “إذا شربت القهوة كورونا يذهب عن طريقي”.

وقال غوميز في الفيديو: “لقد عدت من إجازتي وجحفلي يقول من الممكن أن أكون قد أصبت بفيروس كورونا.. لكن مع القهوة من المحال أن تصاب به.. وإذا شربتها فكورونا يذهب عن طريقي”.

وكانت إدارة نادي الهلال قد حذرت اللاعبين من السفر خارج السعودية خلال الإجازة الممنوحة لهم، بعد تأجيل مباراة باختاكور الأوزبكي في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020، خاصة في البلاد التي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بها، حرصًا على سلامتهم.

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