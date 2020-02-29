شرطة جدة تقبض على المتحرشين بفتيات في سوق تجاري

المواطن - واس

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنهُ وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتيات أثناء وجودهن بأحد الأسواق التجارية بمحافظة جدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من تثبت علاقته بالجريمة .

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