شرطة دبي: القادمون من الدول الموبوءة سيخضعون للفحص

المواطن - متابعة

قالت شرطة دبي اليوم الخميس، إن القادمين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا سيخضعون لفحص من 2 إلى 3 ساعات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن دولة الإمارات حثت المواطنين والمقيمين على تجنب السفر للخارج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة نقلًا عن بيان لوزارة الصحة إنه في حال السفر سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار والإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا.

وقالت الإمارات، التي أعلنت إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية لأربعة أسابيع بدءًا من يوم الأحد الثامن من مارس، إنه ينبغي على الطلاب والعاملين في المنشآت التعليمية القادمين من السفر التزام الحجر الصحي المنزلي قسريًا لمدة 14 يومًا للتأكد من خلوهم من المرض.

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