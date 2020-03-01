شركة ألمانية تكشف عن هاتف مصنوع من الكربون

المواطن - متابعة

كشفت شركة “كربون موبايل” “Carbon Mobile” عن هاتفها الذكي Carbon 1 MK II الجديد، الذي يأتي مصنوعاً من مادة الكربون بنسبة 5%، والتي تجمع بين خفة الوزن والصلابة في آن واحد.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الهاتف الذكي Carbon 1 MK II الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، يبلغ وزنه 125 جراماً فقط، في حين يبلغ سُمك جسمه 6.3 ملم فقط.

ويشتمل الهاتف الذكي Carbon 1 MK II الجديد على شاشة AMOLED قياس 6 بوصة بدقة وضوح Full HD البالغة 2160 × 1080 بيكسل، مع زجاج الحماية غوريلا 6.

ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة وضوح 16 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة وضوح 20 ميجابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف المعالج ثماني النوى Helio P90 من شركة Mediatek، مع ذاكرة وصول عشوائي “RAM” سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

وأعلنت “كربون موبايل” عن طرح الهاتف Carbon 1 MK II المزود بتقنية اتصالات المجال القريب “NFC” في الصيف بسعر يبلغ 800 يورو.

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