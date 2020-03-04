شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجمها بضراوة بسبب أحمد العوضي !

المواطن - متابعة

هاجم الفنان وائل عبد العزيز شقيقته النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، بشأن ما يتردد حول وجود علاقة حب تجمعها والفنان الشاب أحمد العوضي والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقال وائل عبدالعزيز عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة، شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وانتي عيلة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة، وانتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها ازاي، وقضية الشغالات مؤخرا غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها، ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك، وبقي كل همي أنا ووالدتك إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك، وكنت الوحيد اللي ساندك ووقف جنبك في طلاقك، لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، لا من سنك وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة علي حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من إمتي واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا”.

وتابع شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز : ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللي يخصني، انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك، احنا دلوقتي وعايزين نفهم العلاقة دي إيه ورايحة على فين، أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللي هتفقسله كل يوم، أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل !! وتقعد مع رجالة البيت !!.. دي الأصول وده الاحترام .. وطبعا لأنك عارف إنك مرفوض رافضا باتا فا عمرك ما هتعمل ده، ومعندكش غير طريق الشمال اللي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس !!.. أنا من رأيي كفاية عليك البطولة اللي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمه جو الصور والمعاكسات ده، وأنا مبخفش من تهديد حد!!”.

وأثار خبر ارتباط الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز حالة من الجدل بعد نشره صورًا من عيد ميلادها لهما سويًا، وحرص على معايدتها بكتابة: عيد ميلاد سعيد يا ياسمين ووضع قلوب حب، وحتى هذه اللحظة لم تعلق ياسمين على الأمر.

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