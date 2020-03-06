صحة المواطن أولًا .. الرياضة تنضم لركب الإجراءات الاحترازية والهدف سلامة الجميع

المواطن - محمد سمعه

“السلامة أولًا”، بهذه الطريقة رفعت وزارة الرياضة شعارها من أجل حماية الجماهير الرياضية السعودية عن طريق إصدار قرارات تضمن حمايتهم من فيروس كورونا، الذي أثار الذعر مؤخرًا، وذلك بعد انتشاره في العديد من دول العالم.

وتابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19 – COVID) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة- حفظها الله- على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وجاء قرار وزارة الرياضة بتعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبارًا من يوم غدٍ السبت؛ لإثبات أن صحة الإنسان والسلامة هي الأهم من أي فعاليات رياضية قد تؤدي لنتائج لا يُحمد عقباها.

قرار متميز لمصلحة المواطن السعودي:

ووصف العديد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين قرار وزارة الرياضة بتعليق الحضور الجماهيري بالقرار المتميز الذي يأتي كدليل على حرص كافة مؤسسات الدولة، ومنها وزارة الرياضة، على سلامة وصحة المواطن السعودي التي تأتي في المقام الأول قبل أي شيء.

قرار لصالح المشجع:

وقال الناقد سالم الأحمدي: “قرار تعليق الحضور الجماهيري خطوة ممتازة.. وفي صالح المشجع أولًا.. الوضع على مستوى العالم يتطلب ضرورة البعد عن التجمعات”.

أما الناقد الرياضي فيصل الجفن فقال: “كورونا أصبح حديث العالم، والكثير من البطولات مهددة بالتأجيل.. وصحة الإنسان أهم بكثير من كرة القدم”.

بينما قال الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري: “تعليق الحضور الجماهيري خطوة احترازية إيجابية.. الحد من الخطر بإغلاق المدرجات”.

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