صحة حفر الباطن تقدم محاضرة توعوية للوقاية من كورونا

المواطن - حفر الباطن

استكمالًا لسلسلة الحملات التوعوية التي أطلقتها مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن بالتعاون مع إدارة المساجد، وتفعيلًا لدورها الوقائي تجاه المجتمع، أقامت صحة حفر الباطن محاضرة توعوية ووقائية عن فيروس كورونا المستجد ،حيث استفاد منها 900 مُصلٍّ، والتي تضمنت شرحاً تعريفيًا عن فيروس كورونا المستجد ، وأعراضه، وطرق الوقاية منه.

كما قدم الفريق الصحي الإرشادات الوقائية من خلال اتباع آلية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين جيداً بالمواد المطهّرة بعد السعال أو العطس، ووضع المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم، بالإضافة إلى نشر المفاهيم الصحية الصحيحة حول ارتداء الكمامات ولا ينصح بأن يرتدي الأصحاء الكمامات، ويجب ارتداؤها فقط عند رعاية شخص لديه أعراض تنفسية، مع توزيع المعقمات على المصلين.

وتؤكد صحة حفر الباطن حرصها المتواصل لتقديم الفعاليات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية لنشر المفاهيم الصحية ورفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

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