صحيفة أمريكية تكشف مصير الكرة الزجاجية الشهيرة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت صحيفة واشنطن إكزامينر الأمريكية، مصير الكرة الزجاجية الشهيرة التي لمسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلة إن المملكة أهدتها للولايات المتحدة.

وكانت الكرة الزجاجية المضيئة التي شبهتها الصحيفة الأمريكية بجرم سماوي، جزءًا من حفل افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، في العاصمة الرياض، وشمل احتفالًا ترحيبيًا لرؤساء الدول الأجنبية، كما كانت حينها أول رحلة خارجية لترامب بعد توليه منصب الرئاسة والتي قرر أن تكون إلى المملكة في عام 2017.

وقال كتاب جديد لمراسل صحيفة نيويورك تايمز بن هوبارد، إن بعد مغادرة ترامب للمملكة، اُستخدمت الكرة الشبيهة بجرم سماوي بشكل قليل، ثم ظهرت في السفارة الأمريكية بالرياض.

وتابع: ظلت موجودة في أحد الأروقة لعدة أيام، حيث كان الدبلوماسيون يمرون أمامها لالتقاط الصور، لكن يبدو أن شخصًا ما شعر بالقلق من أن تنتشر الصور على الإنترنت وتسبب مشكلة من نوع ما، وعلى ذلك تم إخفائها في مخزن السفارة.

وكتب هوبارد أن استجابة وسائل الإعلام الأمريكية إلى كرة الجرم السماوي دفعت الحكومة السعودية إلى منحها للولايات المتحدة.

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