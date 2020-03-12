صورة حديثة .. الملك سلمان في مكتبه

المواطن - الرياض

يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ممارسة مهام عمله من مكتبه في الديوان الملكي ، وتلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبية تطلعاتهم .

سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس البرلمان العربي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان لفترة ثانية pic.twitter.com/UEzp16fkQp — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) March 12, 2020

ونشر المصور بندر الجلعود صورة حديثة لخادم الحرمين في مكتبه وهو يباشر مهام عمله وعلق عليها بالقول :

يريد لأرضه أمناً وسعداً

يريد لشعبه عز الكرامة

وتفاعل مع الصورة المواطنين الذين عبروا عن خالص تمنياتهم له بالعمر المديد وموفور الصحة والعافية ، حيث قالت تركيه العتيبي :” يطول الله بعمره ويخلي لنا حبيب القلب محمد بن سلمان” فيما أضاف خالد بن محمد العبلان : ” الله يحفظه ويطول بعمره”.

وقال “عبدالله”:

مثيل أبيه أشباهاً وفعلاً

عصيّ الوصف سلمان الشهامة

فيما أضاف بندر الميموني : ” الله يحفظه ويطول بعمره على الطاعة وولي العهد محمد بن سلمان، والله يعزهم”

من جانبه قال خالد سلمان العامر :

طوّف بي الأرض الفسيحة كلها

من مثل سلمان العزيمة والندى

ومحمد سيف صقيل برقه

يعمي العدا بالحق أو يعلي الهدى

يا خير من حكم البلاد جميعها

لكم العلا وإليكمو يرنو الصدى

وفي وقت سابق اليوم استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي لفترة ثانية.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الدكتور السلمي، متمنياً له المزيد من التوفيق في مهامه.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لمواقف البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية، مؤكداً أهمية التصدي لظواهر التطرف والإرهاب، وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.

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