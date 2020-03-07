صورة .. كيف هرب بوني من سخرية الاتحاديين ضده ؟

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى هجوم شديد وسخرية من قبل الجماهير الاتحادية، وذلك بعد أدائه في مباراة الحزم التي أُقيمت ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الجماهير الاتحادية طالبت برحيل بوني عن العميد؛ بسبب عدم تقديمه للمردود الفني المنتظر منه مع العميد، فهاجمته الجماهير عبر حسابه في موقع “الإنستجرام” وسخرت منه؛ مما أدى إلى إغلاقه خاصية التعليقات في منشور قام بنشره عبر حسابه في التطبيق بعد هجوم الجماهير عليه.

ورغم أن بوني سجل هدف نادي الاتحاد من ركلة جزاء، لكنه تعرض لانتقادات عنيفة بسبب عدم مراقبته للاعب فاجنر أليماو الذي أحرز هدف التعادل للحزم في شباك مارسيلو غروهي حارس العميد.

وكانت الجماهير الاتحادية انقلبت على اللاعبين: الإيفواري ويلفريد بوني، والتونسي أنيس البدري، ومنصور الحربي، حيث طالبت برحيلهم؛ لعدم استفادة الفريق منهم مؤخرًا.

واتفق الكثير من الاتحاديين بعد مباراة الحزم على أن مجلس إدارة الاتحاد أخطأ عندما تعاقد مع ويلفريد بوني والبدري بأموال طائلة، رغم أنهما لم يقدما شيئًا حتى الآن للفريق الاتحادي.

وكان أنيس البدري انضم لصفوف نادي الاتحاد قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي في يناير الماضي.

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