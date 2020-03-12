صور أشعة سينية صادمة تُظهر كيف يتلف كورونا رئة الضحايا ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أظهرت صور الأشعة السينية وفحوصات الأشعة المقطعية لرجل صيني توفي عن عمر 44 عامًا بسبب فيروس كورونا، كيف أثّر عليه المرض وأتلف رئتيه.

وتُبين البقع البيضاء في الزوايا السفلية للرئتين، الالتهاب الرئوي الذي يسببه كورونا، حيث تمتلئ الحويصلات الهوائية في الرئة امتلاءً جزئيًا بالسوائل، وهو ما يسبب الشعور بالاختناق، ومثل هذه التشوهات التي حددها الأطباء في فحوصات المرضى مماثلة لتلك الموجودة في المرضى الذين كانوا يعانون من سارس وميرس.

والرجل الأربعيني صاحب الصورة كان يعمل في سوق ووهان للمأكولات البحرية الذي يعتقد أنه أصل تفشي مرض كورونا، وتظهر صور الأشعة كيف ازدادت المساحات البيضاء في رئتيه وباتت أكثر وضوحًا بمرور الوقت، كما هو واضح عند مقارنة الصورة A بالصورة F.

وبجانب صورة هذا الرجل، هناك صورة مقطعية أخرى تعود لرئة امرأة تبلغ من العمر 54 عامًا أصيبت بالفيروس، ويظهر عليها نفس المساحات البيضاء الخطيرة وامتلاء الحويصلات الهوائية في الرئة بالماء.

وكان تظهر نفس هذه البقع البيضاء عند مرض سارس وميرس، وكلاهما مصنّفان على أنهما من فيروسات كورونا.

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