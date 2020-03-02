صور.. السديس يتابع تعقيم الحرم المكي ويطالب بمزيد من الإجراءات

المواطن - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بعض الإجراءات الاحترازية لمقاومة فايروس كرونا، بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.

وأوضح الجابري بأن مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهازًا يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد، معقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، متابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام، زيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى ٦ غسلات رئيسية، بالإضافة إلى الغسلات الطارئة وقت الحاجة، زيادة عدد غسلات دورات المياه إلى ٦ غسلات رئيسية، تعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولًا بأول، إقفال الهواء الراجع من التهوية المقدر نسبته ب ٢٥% بالتوسعة السعودية الثانية، ليصبح إجمالي نسبة الهواء المخصص للتلطيف والتبريد ١٠٠% .

من جانبه وجّه الرئيس العام بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، واختتم حديثه داعيًا الله، عز وجل، أن يجنِّبنا الأوبئة وانتشارها، وأن يعافي كل مصاب، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا، وأن يبارك في جهودهم الواضحة في سلامة ساكني هذه البلاد وقاصديها.

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