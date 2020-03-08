صور.. تشييع الأطفال الـ8 ضحايا حريق مدينة صباح الأحمد

المواطن - متابعة

شيعت جموع غفيرة اليوم الأطفال الـ 8 ضحايا حريق مدينة صباح الأحمد في الكويت.

وقد وريت أجسادهم في مقبرة صبحان وسط حضور كبير من المشيعين، فيما خيمت حالة من الأسى والحزن على الأسرة.

وكانت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، أعلنت مساء أمس السبت، وفاة 8 أطفال نتيجة حريق شبّ في منزل بمدينة صباح الأحمد، مؤكدة أنها فتحت تحقيقًا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بيان إدارة الإطفاء، والذي جاء فيه أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 5.5 مساء السبت، يفيد باندلاع الحريق في ذلك المنزل، وعلى إثره توجهت فرق الإطفاء من مراكز الكوت والوفرة وباشرت عمليات الإنقاذ وإطفاء الحريق.

وأضافت الإدارة في بيانها: “تم إخراج الضحايا وكانت حالتهم حرجة جدًا ونُقلوا إلى المستشفى وفارقوا الحياة في وقت لاحق”، لافتة إلى أن “مراقبة التحقيق في حوادث الحريق باشرت عملها لمعرفة أسباب هذا الحادث المأساوي”.

وجرى ضبط خادمة إثيوبية شوهدت أثناء هربها برفقة خادمة أخرى تزامنًا مع اندلاع الحريق، حيث قالت في اعترافاتها الأولية التي نقلها اللواء المتقاعد حمد السريع ”بأن الحريق مفتعل من قبل الخادمة الأخرى التي هربت ولم يتم ضبطها بعد“.

وأضاف اللواء حمد في تغريدته، أن ”الخادمة الإثيوبية كشفت بأن الخادمة الأخرى وهي من الجنسية الغانية، قامت بحرق كنبة في صالة المنزل بغياب الوالدين مما تسبب بوفاة الأطفال الثمانية وهم أشقاء وإصابة خمسة آخرين“.

وصُنف الحريق من قبل النيابة العامة بأنه ”حريق متعمد“، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا موسعًا لكشف ملابساته.

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