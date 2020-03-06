صور.. سجن النساء بجدة يستقبل الوفد الثاني لطالبات دار الحكمة‎

استقبل سجن النساء بجدة، أمس، الوفد الثاني من طالبات قسم القانون بجامعة دار الحكمة مكون من 21 طالبة، بقيادة الدكتورة سماح الأغا والدكتورة أحلام العلاقي.

وكان في استقبالهن مدير الاستثمار بمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة المقدم عبدالله الحارثي ورئيس الرقباء محمد دريب ومساعدة مديرة السجن مريم السيد.

وتجول الوفد على المركز الصحي والعيادات المتخصصة ومركز التدريب المهني وورش العمل المفعلة وصالة الألعاب الرياضية وساحات الملاعب الخارجية لكرة القدم والمرور على المدرسة وفصولها الدراسية وفصول تحفيظ القرآن الكريم.

وتهدف هذه الزيارة للاطلاع على البرامج الإصلاحية والتأهيلية التي يقدمها سجن النساء للنزيلات.





