صور.. قدامى نادي الباطن يلتقون في مناورة كروية بعد 4 عقود

المواطن – فواز الأسلمي – حفر الباطن

التقى أوائل لاعبي نادي الباطن بعد 42 عامًا من تأسيس النادي عام 1399هـ، واجتمع اللاعبون في لقاء أخوي نظمه الزميلان غنام الغنام ومحمد أبو قرين في أحد المنتجعات بالمحافظة، لتقام في اليوم التالي مناورة كروية شارك فيها أغلبهم.

وفي حديث لـ”المواطن” قال مضحي دغيم الشمري: “إن هذا الفريق يعتبر أول مَن مثّل نادي الباطن وكنت أنا أول كابتن لنادي الباطن عند تأسيسه بتاريخ 15 / 3 / 1399هـ، ومازال الباطن يواصل الإنجازات إلى الآن ونتمنى له الصعود لدوري الممتاز”.

وأضاف اللاعب صالح السديس: “عند تأسيس الباطن كنا نلعب في دوري المناطق التابع لمكتب الزلفي بدون شعار وبدون مدرب، وكان لي السبق في تسجيل أول الأهداف بتاريخ نادي الباطن”.

وأشار صالح العساف الرئيس السادس في تاريخ نادي الباطن إلى أن جهود رؤساء النادي مكملة لبعضها، ولا زلنا نحب ونعشق الباطن وندعمه ونتمنى بإذن الله أن يعود قريبًا لمصاف أندية المحترفين.

وذكر لاعب وسط الباطن سعود الباهلي أن بدايته مع الباطن كانت عام ١٤٠٢هـ بعد أن كان لاعبًا في نادي الدرعية وواصل مع الباطن حتى عام ١٤١١هـ.

واعتبر لاعب الباطن السابق ساير الشعف أن هذه المبادرة طيبة من جميع زملائه، وعن بداياته مع الباطن قال الشعف: “بدأت مع الباطن عام ١٤٠٣هـ عندما كنت في الأشبال ومثلت الفريق الأول تحت سن الـ15 سنة وكانت من أجمل المراحل ولا يمكن أن أنساها”.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر