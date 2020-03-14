ضمك يُوقف نشاطه حتى إشعار آخر

وعقد صالح أبو نخاع رئيس ضمك اجتماعًا مع الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الكروي الأول لمناقشة برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة حيث تقرر تعليق تمارين الفريق اليومية حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الرياضة أصدرت، اليوم السبت، قرارًا يقضي بإيقاف النشاط الرياضي في المملكة اعتبارًا من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر.

وبسبب قرار وزارة الرياضة فإن مباراة الأهلي ضد النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قد تم تأجيلها، حيث كان من المقرر إقامتها غدًا الأحد.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير إخبارية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد حدد موعدًا مفاجئًا لإقامة بطولة كأس أمم أوروبا 2020 بدلًا من إقامتها صيف العام الجاري.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يُفكر في إقامة بطولة يورو 2020 في صيف 2021 بدلًا من صيف العام الجاري، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في أكثر من بلد أوروبي مؤخرًا.

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