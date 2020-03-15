طبيب البيت الأبيض يوضح حالة ترامب الصحية بعد مخالطة مصابي كورونا

وكان ترامب قال في وقت سابق إنه خضع لفحص فيروس كورونا ولا يزال ينتظر نتيجة الفحص.

وقد ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا على واجنغارتن بعد لقائه بالرئيس ترمب بثلاثة أيام، حيث أثبت التحليل بأنه مصاب بكورونا.

ومساء الجمعة، قال كونلي إن البيت الأبيض على علم بأن الرئيس ترمب تواصل مع شخص آخر تبين فيما بعد إصابته بفيروس كورونا. وعرف الشخص الثاني بأنه نيستور فورستر، القائم بالأعمال البرازيلي في واشنطن، والذي ثبتت إصابته بالفيروس المستجد الجمعة، بحسب ما أفادت به السفارة البرازيلية بواشنطن.

كونلي أضاف أن الرئيس ترمب أمضى وقتًا أطول مع فررستر، إلا أن التواصل تم بالكامل قبل ظهور الأعراض المرضية على الأخير.

وأضاف كونلي أن ذلك التواصل يمثل “احتمالية ضعيفة” لنقل الفيروس، لذا فليس هناك أي داع لفرض الحجر المنزلي على الرئيس.

إلا أن طبيب البيت البيض قال إنه سيراقب الرئيس ترمب عن قرب، بالرغم من أنه لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، ووعد بأن يفصح بمعلومات عن الأمر حال توافرها.

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