طريقة احتفال غوميز بقميص الهلال الجديد تُثير غضب الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

حرص الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال، على عرض طريقته الخاصة في الاحتفال بالقميص الجديد الذي أعلن عنه النادي اليوم الجمعة، حيث وضع 7 نجوم على القميص في إشارة إلى البطولات السبع الآسيوية التي حققها الهلال من قبل.

ونشر غوميز صورته بقميص الهلال الجديد عبر حسابه في “تويتر” حيث علّق على الصورة بوضع 7 نجوم في إشارة إلى 7 بطولات آسيوية حققها الهلال.

وأبدت جماهير الهلال المتابعة لغوميز عبر تويتر غضبها من هبوط مستواه بالفترة الأخيرة، حيث طالبته بنسيان الاحتفالات والعودة لمستواه المعهود والمعروف عنه.

وأعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، عن تزيين قميص الفريق الكروي الأول بوضع 7 نجوم وهي عدد البطولات الآسيوية التي حققها الفريق الهلالي، وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” صورًا لقميص الفريق الكروي الأول بشكله الجديد معلقًا على الصور: “ويا نجوم اشهدي، إني معك منك ولك”.

وتمكن نادي الهلال من الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا في ثلاث مناسبات، كما حقق لقب كأس الكؤوس الآسيوية مرتين عامي 1997 و2002، وحقق الفريق الأزرق لقب كأس السوبر الآسيوي مرتين عامي 1997 و2000، ليُصبح عدد بطولات نادي الهلال 7 على المستوى الآسيوي.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر