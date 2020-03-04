طريقة الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن قبل إيداع الدعم
لمن صدرت لهم نتائج الأهلية

طريقة الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن قبل إيداع الدعم

2020/03/04
الساعة 2:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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حساب المواطن
المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على كيفية الاستعلام عن مبلغ الدعم قبل إيداع الدفعة الـ 28.

وقال حساب المواطن إنه يمكن معرفة قيمة الدعم من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (هنا).

يذكر أن نتائج الأهلية للدورة الثامنة والعشرين لشهر مارس الحالي صدرت بتاريخ 24/02/2020.

ويمكن معرفة نتيجة أهلية التابع عن طريق الدخول إلى حساب المواطن ثم الدخول على دراسة الأهلية حيث يتم صرف الدعم لمن تنطبق عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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Hottest comment thread
محمد صالح بخات آل مرزوق الزهراني
ضيف
محمد صالح بخات آل مرزوق الزهراني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا مواطن سعودي منذ سته اشهر مضت لم ينزل لي حساب المواطن نهائيٱ ولم يستطيع أي احد مساعدتي والعثور لي على حل لهذه المشكله ..لذا راجيٱ من الله ثم ممن يهمهم هذا الأمر أن يجدوا لمشكلتي حلٱ لأن المشكله هذه لا تخصني انا فقط بل هي مشكلة مجمتمع من وطننا الغالي..شكرٱ

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عبدالرزاق اسيمر العنزي
ضيف
عبدالرزاق اسيمر العنزي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المواطن تم حل المشكله لي 4 شهور وانا اشتكي وارفع شكوى عبر صوتك مسموع .. ولكن للأسف اكتشفت انه صوتي مبحوح ماينسمع اذا العبد اغلق باب الرزق…… عند ربي سبحانه 10ابواب تفتح لك
) (لا تحزن) (

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2 ساعة



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