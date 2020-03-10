طريقة الحصول على خطاب تعريف من المدرسة بعد تعليق الدراسة

المواطن -الرياض

ردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على استفسار بشأن طريقة حصول الطلاب على تعريف من المدرسة، وذلك بعد قرار وزارة التعليم الصادر بتعليق الدراسة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الأحوال المدنية عبر تويتر، إنه يمكن للطالب طباعة التعريف عبر نظام نور ويكون التعريف مختومًا إلكترونيًّا من الموقع، وفي حال عدم توفر ذلك، يتم الختم من الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة.

ويوم أمس، وقف وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، على عمل الوزارة في تطبيق المدرسة الافتراضية بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وزار وزير التعليم مجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، مطلعًا على وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموحّدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع.

كما تابع بث قنوات عين المباشر للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب من متابعة يومهم الدراسي، وذلك على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 15 قناةً من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط: هنا

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