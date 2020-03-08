طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن
أوضح البرنامج الطريقة في خطوات بسيطة

طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن

2020/03/08
الساعة 8:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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حساب المواطن
المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن طريقة التعديل على الدخل في البرنامج.

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه بالإمكان تعديل البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل) ثم الانتقال إلى الإجراءات يسار الصفحة وتعديل الدخل ثم الضغط على حفظ.

يذكر أن نتائج الأهلية للدورة الثامنة والعشرين لشهر مارس الحالي صدرت بتاريخ 24/ 02/ 2020.

ويمكن معرفة نتيجة أهلية التابع عن طريق الدخول إلى حساب المواطن ثم الدخول على دراسة الأهلية، حيث يتم صرف الدعم لمن تنطبق عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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نور العدي
ضيف
نور العدي

ليش فقط استلم ٤٠٠ برغم مطلقه ولادخل لي سوى الله ثم بنتي كيف اصرف تعبنا م غلا دد معيشه ونا فاطمه بيت وراثه

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3 ساعة
نور الهدي
ضيف
نور الهدي

ابي زياده او١٠٠٠ حتى وظيفه لانجد سوي باب الله نطرقه كل يوم ولاحيتذا إذ مجيب

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3 ساعة



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