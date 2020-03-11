طفل سوري نائم بين قبري والديه؟ مصور سعودي يكشف الحقيقة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تداول مستخدمو الإنترنت صورة على نطاق واسع قيل إنها لصبي سوري ينام بين قبر أبيه وأمه اللذين وقعا ضحايا للحرب الأهلية في البلاد، لكن وكالة الأنباء الفرنسية استعانت بحساب مصور سعودي لكشف حقيقة هذه الصورة.

وقالت الوكالة الفرنسية إن الصورة التي حازت على 90 ألف مشاركة ومئات الآلاف من المشاهدات هي في الأصل للمصور السعودي الشاب عبدالعزيز العتيبي بعنوان: فقد والديه، ولم يُشِر إلى سوريا من قريب أو بعيد، والصورة الأصلية تم نشرها لأول مرة بالأبيض والأسود على حسابه الرسمي عبر إنستقرام في 3 يناير 2014.

التقط عبدالعزيز العتيبي الصورة بالقرب من مدينة ينبع الساحلية كجزء من مشروع فني حول الأطفال اليتامى، والطفل في الصورة هو ابن أخيه إبراهيم العتيبي، الذي كان في التاسعة من عمره.

وقال العتيبي إن الهدف كان التقاط صورة مميزة تبقى في أذهان الناس، متابعًا: طلبت من ابن أخي إحضار وسادة وبطانية، وكانت الفكرة هي صنع قبرين ثم ينام إبراهيم بين هذه القبور للتعبير عن شعور الأمان مع الوالدين، حتى لو كانا جثتين بلا روح.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس، قال العتيبي إنه شاهد صورته أسيء تفسيرها عدة مرات، ونشر صورًا لما وراء كواليس التقاط الصورة المميزة لإثبات أن كل شيء تم تنظيمه.

وتابع: أنا سعيد لأنني تمكنت من إنشاء صورة واحدة تحكي قصة يمكن أن يشعر بها العالم، بلغات مختلفة، بكل تفاصيلها وذلك على الرغم من بساطتها، وآمل أن ينظر الناس إلى المعنى الفني والشعور بالقصة بدلًا من استخدامها بطريقة أخرى.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر