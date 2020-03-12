طقس تبوك غير مستقر.. أمطار وبرد مع سيول

المواطن -تبوك

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بشأن طقس تبوك خلال الساعات المقبلة.

توقعت الأرصاد أن يكون طقس تبوك ممطرًا، حيث تهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وتابعت الأرصاد بشأن طقس تبوك، أنه من المتوقع تساقط البرَد وجريان السيول، حيث تشمل الحالة تبوك وجميع محافظات المنطقة.

ولفتت الهيئة إلى أن حالة طقس تبوك غير المستقرة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ الواحدة صباحاً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم) يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق ( المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية).

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