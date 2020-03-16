طلب فيتوريا للموافقة على البقاء مع النصر

وكان فيتوريا ساهم مؤخرًا في فوز النصر بلقبي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

وقبل إيقاف النشاط الرياضي كانت تقارير صحافية قالت إن المدرب البرتغالي روي فيتوريا يُماطل ولا يرغب في تجديد عقده مع النصر، مما جعل الإدارة النصراوية تُركز على جعل هذا الأمر أهم ملف على طاولتها لغلقه بما يُسعد النصراويين ألا وهو التجديد للمدرب البرتغالي.

ولكن مع تعليق النشاط الرياضي وغموض مصير دوري محمد بن سلمان للمحترفين، قد يبحث فيتوريا عن الرحيل عن النصر بصورة نهائية والانتقال للعمل في دوري آخر أكثر استقرارًا.

وفي هذا السياق قال الإعلامي والناقد الرياضي خالد العمار عبر حسابه في تويتر: “حتى الآن فيتوريا مدرب النصر يرفض تجديد عقده”.

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