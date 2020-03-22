خادم الحرمين يأمر بـ منع التجول من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا للحد من فيروس كورونا
لمدة ( 21 ) يوماً من مساء اليوم ويستثنى منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص

خادم الحرمين يأمر بـ منع التجول من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا للحد من فيروس كورونا

2020/03/23
الساعة 1:56 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, اخبار كورونا covid19, جديد الأخبار, حصاد اليوم
7
طباعة
المواطن - واس

انطلاقاً مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد؛ فقد صدر أمره ـ يحفظه الله ـ بالآتي:
أولاً : منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.
ثانياً : تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
ثالثاً : يستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.
هذا وقد تضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.

 

تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

7
اترك تعليق

avatar
6 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
sayed
ضيف
sayed

ونعم الرأي والقرار حفظ الله المملكه ومصر وجميع بلاد المسلمين من هذا الوباء

أعجبني0لم يعجبني  رد
4 ساعة
ايمن
ضيف
ايمن

ربنا يعفي عن جميع البلاد ويسترها علي المسلمين اللهم آمين

أعجبني3لم يعجبني  رد
6 ساعة
حنان
ضيف
حنان

سمعاوطاعه ملكناالغالي انت تأمرامرياسيدي حفظك الله ورعاك ابشرنقول لك سمع وطاعه

أعجبني5لم يعجبني  رد
7 ساعة
ساره
ضيف
ساره

ربي يحفظه ويحمي البلاد والعباد

أعجبني4لم يعجبني  رد
11 ساعة
سعود الناصر
ضيف
سعود الناصر

سمعا وطاعه

أعجبني1لم يعجبني  رد
11 ساعة
آدم احمد آدم
ضيف
آدم احمد آدم

سمعاوطاعة ولي امرنا حفظك الله ورعاك

أعجبني0لم يعجبني  رد
3 ساعة
فايزة علي
ضيف
فايزة علي

الله يحفظه ويطول بعمره

أعجبني4لم يعجبني  رد
11 ساعة



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :