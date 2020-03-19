الجمارك تعلن إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية

المواطن - الرياض
أعلنت الجمارك السعودية، مساء اليوم الخميس، إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية توفيرًا لأقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة على كافة الأصعدة للوقاية من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.
كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
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