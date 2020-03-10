عاجل | السفارة في الكويت : إمكانية عودة المواطنين برًا وجوًا

المواطن - الرياض

أكدت السفارة السعودية في الكويت إمكانية عودة المواطنين عبر المنافذ البرية والجوية.

وقالت السفارة في بيان لها إنه بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة، وحرصًا على المواطنين المقيمين والزائرين لدولة الكويت الشقيقة، والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، تود السفارة التوضيح عن إمكانية العودة عن طريق منفذي الرقعي والخفجي برًا.

وأوضحت السفارة أنها قامت بالتنسيق لرحلة على الخطوط الجوية السعودية من مطار الكويت الدولي مساء يوم الغد الأربعاء الموافق 1441/07/16هـ إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ودعت السفارة المواطنين الراغبين العودة عن طريق الجو الاتصال على الأرقام الموضحة أدناه خلال 24 ساعة.

0096551121069 – 0096551121069 – 0096522550021

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