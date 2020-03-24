النيابة توجه بالقبض على شابين أخلا بالنظام العام والأمن الغذائي

المواطن - الرياض

وجهت النيابة العامة بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو، ظهر الأول منهما وهو يقوم بفتح عبوة ماء والشرب منها وقفلها وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء داخل أحد محلات التموين الغذائية، والآخر من قام بتصويره؛ لانطوائه على إنتاج ما يمس بالنظام العام والأمن الغذائي الصحي.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة: إنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام بمقطع فيديو يظهر محتواه قيام شخص داخل أحد محلات التموين التجارية بفتح عبوة ماء صحية والشرب منها وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء الذي أخذه منه، وقيام شخص آخر بتصوير ذلك، بطريقة استهتارية ولا مبالاة بمخاطر هذا السلوك.