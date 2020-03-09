تسجيل الطلاب ودخولهم المدرسة الافتراضية الأحد المقبل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، تحديد يوم الأحد المقبل موعدًا لبداية تسجيل الطلاب ودخولهم في منصة مدارسهم الافتراضية.

وتُمكن المدرسة الافتراضية المعلمين والطلاب من لتواصل في متطلبات الحصة التعليمية، وذلك بحسب رسالة إلكترونية من وزارة التعليم على صفحة منظومة التعليم الموحدة.

وقالت التعليم في رسالتها على صفحة منظومة التعليم الموحدة: إنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور كافة في هذا الأسبوع الاستفادة من المصادر التعليمية غير المتزامنة والرسمية، وذلك من خلال بوابة عين.

ودعت وزارة التعليم، أمس الاثنين، الطلاب لمتابعة دراستهم من مصادر تعليمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات، وذلك من خلال تطبيق منظومة التعليم الموحد للاستفادة من خدمات التعليم عن بعد، المعتمد من الوزارة للطلاب فقط.

وبدأت بوابة التعليم الوطنية عين تسهيل الوصول للخدمات والمحتوى الذي تقدمه للطلاب على مدار 24 ساعة ضمن منظومة التعليم الموحد، وذلك بعرض صفحة دخول تعرض شخصيات افتراضية تمثل كل شخصية منها مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

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