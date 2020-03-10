رحلات من تركيا إلى المملكة لمدة يومين للراغبين في العودة

المواطن - الرياض

أعلنت السفارة لدى تركيا، أن الخطوط السعودية ستفتح رحلاتها من تركيا اعتبارًا من اليوم وحتى 12 مارس الجاري للمواطنين السعوديين وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة.

وأوضحت السفارة لدى تركيا أن هذا يأتي إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين من وإلى عدة دول من بينها تركيا؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولفتت السفارة إلى أنه يمكن التواصل مع الخطوط السعودية على الأرقام التالية: 08504551601- 4449591

وقبل أيام، حذرت السفارة السعودية لدى أنقرة المواطنين من السفر إلى تركيا بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت السفارة: نظرًا لانتشار فيروس كورونا مؤخرًا بشكل متزايد، واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين، خصوصًا القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في تركيا لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة.

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