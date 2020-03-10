شفاء 5 حالات جديدة في الإمارات من كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “COVID-19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة وشملت ثلاثة أشخاص من دولة الإمارات وشخصًا من كلٍ من مصر والمغرب، وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 17 حالة.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.

مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر