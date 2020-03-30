مبادرة لدعم المواطنين موظفي القطاع الخاص بأثر رجعي

وأوضح الراجحي أن هذه المبادرة تستهدف دعم المواطنين والمواطنات من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص؛ وذلك بأثر رجعي من بداية يوليو 2019م، وسيتبعها -بمشيئة الله- بقية المبادرات.

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