مبادرة لدعم المواطنين موظفي القطاع الخاص بأثر رجعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة لدعم موظفي القطاع الخاص من المواطنين والمواطنات.
وقال وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تفعيلاً لمبادرات الدعم الحكومي لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها أطلقنا في صندوق تنمية الموارد البشرية أولى المبادرات”.
وأوضح الراجحي أن هذه المبادرة تستهدف دعم المواطنين والمواطنات من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص؛ وذلك بأثر رجعي من بداية يوليو 2019م، وسيتبعها -بمشيئة الله- بقية المبادرات.
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هناك شركات أجبرت موظفيها تقديم إجازات من رصيدهم
حتى شركة بن جارالله مدوام وانا رتبي 2700 وانا لي5سنه
وشلون يعني بينزل مع الرواتب ؟!
مقطوعة الضمان الإجتماعي لها سنه وثلاث اشهرمانزلت ولاعندي دخل غيرحساب المواطن
طيب والفندق والشقق المفروشة مداومين
واللي موظف بدون تأمين ماله شيء
زوجي يشتغل له ثلاث سنوات يعطنو
يعني زوجي يعطو له ٣سنوات
4 الاف الى 15الف،،، ظيب اللي رواتبهم من 3 الاف ونازل ذولا يروحون يموتون مثلا؟ مبادرة فاشلة انولدت ميته،،، طيب اللي من 2018؟ هههههههههه يا امة ضحكت من جهلها الأمم
والموظفين القديمين اللي في قطاع الخاص انا متوظف في قطاع الخاص صار لي 16 سنه وانا راتبي 4700 ريال
ما فهمت
القطاع الخاص الى الان مداومين ولازال هنالك اختلاط واقرب مثال مصنع اسمنت جازان ولا تتوفر اشتراطات السلامه من معقمات وقلاقزات وماسكات .
كيف يعني راتبي ٢٧٠٠مايعطوني دعم لي لان ٧شهور من توضفت
الله يجزيه كل خير. ونبقى المبادرات الاخرى للمنقاعدين.من الحكومه والقطاع الخاص. والله يوفق الجميع لمايحبه ويرضاه.
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