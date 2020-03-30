مبادرة لدعم المواطنين موظفي القطاع الخاص بأثر رجعي
من بداية يوليو 2019 ويتبعها مبادرات أخرى

مبادرة لدعم المواطنين موظفي القطاع الخاص بأثر رجعي

2020/03/30
الساعة 1:27 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
14
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة لدعم موظفي القطاع الخاص من المواطنين والمواطنات.

وقال وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تفعيلاً لمبادرات الدعم الحكومي لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها أطلقنا في صندوق تنمية الموارد البشرية أولى المبادرات”.

وأوضح الراجحي أن هذه المبادرة تستهدف دعم المواطنين والمواطنات من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص؛ وذلك بأثر رجعي من بداية يوليو 2019م، وسيتبعها -بمشيئة الله- بقية المبادرات.

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شعب سلمان
ضيف
شعب سلمان

هناك شركات أجبرت موظفيها تقديم إجازات من رصيدهم

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15 دقيقة
محمد
ضيف
محمد

حتى شركة بن جارالله مدوام وانا رتبي 2700 وانا لي5سنه

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1 ساعة
Om.saud
ضيف
Om.saud

وشلون يعني بينزل مع الرواتب ؟!

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2 ساعة
ترابي عبدالله خبراني
ضيف
ترابي عبدالله خبراني

مقطوعة الضمان الإجتماعي لها سنه وثلاث اشهرمانزلت ولاعندي دخل غيرحساب المواطن

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3 ساعة
ترابي عبدالله خبراني
ضيف
ترابي عبدالله خبراني

طيب والفندق والشقق المفروشة مداومين

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4 ساعة
ابوعيسي
ضيف
ابوعيسي

واللي موظف بدون تأمين ماله شيء

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11 ساعة
ام حسام
ضيف
ام حسام

زوجي يشتغل له ثلاث سنوات يعطنو

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14 ساعة
ام حسام
ضيف
ام حسام

يعني زوجي يعطو له ٣سنوات

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14 ساعة
بدون اسم
ضيف
بدون اسم

4 الاف الى 15الف،،، ظيب اللي رواتبهم من 3 الاف ونازل ذولا يروحون يموتون مثلا؟ مبادرة فاشلة انولدت ميته،،، طيب اللي من 2018؟ هههههههههه يا امة ضحكت من جهلها الأمم

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16 ساعة
تركي
ضيف
تركي

والموظفين القديمين اللي في قطاع الخاص انا متوظف في قطاع الخاص صار لي 16 سنه وانا راتبي 4700 ريال

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16 ساعة
ابو ريم
ضيف
ابو ريم

ما فهمت

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17 ساعة
انسان
ضيف
انسان

القطاع الخاص الى الان مداومين ولازال هنالك اختلاط واقرب مثال مصنع اسمنت جازان ولا تتوفر اشتراطات السلامه من معقمات وقلاقزات وماسكات .

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19 ساعة
عبدالرحمن عوضه
ضيف
عبدالرحمن عوضه

كيف يعني راتبي ٢٧٠٠مايعطوني دعم لي لان ٧شهور من توضفت

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19 ساعة
محمدالجريان
ضيف
محمدالجريان

الله يجزيه كل خير. ونبقى المبادرات الاخرى للمنقاعدين.من الحكومه والقطاع الخاص. والله يوفق الجميع لمايحبه ويرضاه.

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1 يوم



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